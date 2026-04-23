Cannabis medica | via libera di Trump sblocca ricerca e tasse

Il procuratore Todd Blanche ha deciso di riclassificare la marijuana terapeutica come sostanza a basso rischio negli Stati Uniti, aprendo così la strada a una maggiore ricerca e a cambiamenti nelle aliquote fiscali. Questa decisione potrebbe influenzare le normative e le politiche riguardanti l’uso medico della cannabis nel paese. La mossa rappresenta un passo importante in un dibattito che coinvolge legislatori, ricercatori e pazienti.

?? Cosa sapere Il procuratore Todd Blanche riclassifica la marijuana terapeutica come sostanza a basso rischio negli USA. La misura sblocca la ricerca scientifica e introduce deduzioni fiscali per le aziende del settore. Il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha firmato un ordine che riclassifica la marijuana terapeutica come sostanza a basso rischio, dando seguito alle direttive di Donald Trump per facilitare l'accesso ai trattamenti medici negli Stati Uniti. La decisione, presa in ques .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannabis medica: via libera di Trump, sblocca ricerca e tasse Notizie correlate Trump sblocca i fondi per i confini: via libera alla mossa ICEDonald Trump ha dato il via libera ufficiale a una manovra di bilancio estremamente mirata che punta a finanziare esclusivamente le attività di... Si sblocca l’intesa sui dazi, primo via libera del Parlamento Ue all’accordo con gli Usa: «Se Trump sale sopra il 15% salta tutto»Dopo mesi di stallo, è arrivato il primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’accordo sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giornata della cannabis, CBD e legalizzazione: cosa dice la legge in Italia; Cannabis terapeutica, Chinnici e D’Amico: Schifani dia seguito all’odg approvato dall’Ars rendendo le cure rimborsabili; Cure avviate e poi stop ai rimborsi delle casse malati: il caso di alcuni pazienti ticinesi; Cannabis in Parlamento: protesta contro il decreto sicurezza che divide l’Italia. Cannabis contro il dolore, via libera del GovernoVia libera a 2 farmaci a base di cannabis e meno burocrazia per la prescrizione degli oppioidi contro il dolore. Sono alcune novita’ del Ddl per la ‘semplificazione degli adempimenti amministrativi ... vita.it Thailandia, svolta sulla cannabis: addio negozi liberi, arriva solo l’uso medicoIn Thailandia sta per chiudersi un’epoca: la cannabis «libera» sarà presto un ricordo. Il governo ha deciso per una profonda riforma destinata a trasformare ... ilmessaggero.it Il laboratorio consente una gestione più efficiente e personalizzata dei trattamenti a base di cannabis medica, a beneficio dei pazienti e in supporto dell’attività clinica specialistica. - facebook.com facebook