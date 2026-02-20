Cani e padroni Doppia iniziativa di Legambiente
Legambiente organizza due giornate dedicate ai cani e ai loro padroni, puntando sul gioco come mezzo di legame e sviluppo. Durante gli eventi, i partecipanti potranno partecipare a attività pratiche e dimostrazioni sul rapporto tra animali e umani. L’obiettivo è rafforzare la comunicazione tra cani e proprietari attraverso momenti di divertimento e apprendimento. Queste iniziative si svolgono in un parco cittadino, con spazi attrezzati appositamente per le attività. La partecipazione è aperta a tutti gli amanti degli animali che vogliono scoprire nuove modalità di interazione.
Due giornate interamente dedicate al gioco come strumento di relazione, benessere e crescita condivisa tra cani e proprietari. È l’iniziativa organizzata da Legambiente Marche in collaborazione con l’associazione Animals Mago Ranch Odv che si terrà domani e domenica all’Abbazia di San Claudio a, dalle 9 alle 17. Il primo giorno il programma prevede uno stage dedicato al Dog Puller, il gioco che diventa sport. Si tratta di un’attività dinamica, coinvolgente e adatta a cani di ogni età e taglia mentre l’ultima sarà una giornata dedicata al gioco come risorsa educativa: come scegliere il gioco giusto, come gestirlo, come trasformarlo in un potente strumento relazionale nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
