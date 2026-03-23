Referendum Tassinari | Rispetto per il voto dei cittadini Forza Italia continuerà la sua battaglia

"Continueremo a lavorare, in Parlamento e nei territori, per costruire una giustizia più giusta, efficiente e garantista, nel rispetto delle istituzioni e con spirito di dialogo", afferma Tassinari “Il popolo sovrano si è espresso e noi ci inchiniamo con rispetto alla volontà dei cittadini, che hanno partecipato numerosi a un importante momento di democrazia”. Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia commentando l'esito del referendum sulla giustizia, che ha visto la vittoria del No. “Forza Italia è stato il partito che più di tutti ha creduto in questa battaglia, impegnandosi al massimo, a livello nazionale e territoriale, per sostenere le ragioni del Sì - prosegue Tassinari -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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