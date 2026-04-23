Cane sordocieco precipita dal secondo piano e muore

Ieri sera, un cane sordocieco è morto dopo essere precipitato dal terrazzo di un appartamento al secondo piano di un condominio in piazzale Chiavris. Nonostante i tentativi di soccorso, il cane non è sopravvissuto alla caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Non c'è stato nulla da fare per il cagnolino caduto nel vuoto ieri sera, precipitando dal terrazzo di un'abitazione al secondo piano di un condominio, in piazzale Chiavris. Lo sfortunato animale, un pincher nano di 17 anni affetto da sordocecità, è caduto passando attraverso la grata del terrazzo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Con 97 ovuli nello stomaco e nell’intestino, precipita dal secondo piano e muore in ospedalePrato, 17 aprile 2026 – Precipita da una finestra al secondo piano, poi muore all'ospedale con 97 ovuli nello stomaco e nell'intestino che... Prato, giovane precipita dal secondo piano e muore: nel corpo 97 ovuli di droga(Adnkronos) – Un giovane di nazionalità cinese è precipitato da una finestra al secondo piano di una palazzina in via Zipoli a Prato. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Cane sordocieco precipita dal secondo piano e muore. Precipita dal secondo piano: cagnolino sordocieco muore sul colpoUdine, cane cade dal secondo piano: Polizia Locale, cinovigile e veterinario possono solo constatare il decesso ... nordest24.it Cane precipita dal terzo piano e sopravvive. La proprietaria lo recupera entrando in un cinema e ora rischia una denunciaIl cane precipita dal terzo piano e resta intrappolato nel cortile del cinema accanto. La proprietaria 56enne scende in strada ed entra nell’edificio, forzando la finestra del bagno interno per ... blitzquotidiano.it