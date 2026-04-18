Prato giovane precipita dal secondo piano e muore | nel corpo 97 ovuli di droga

Un giovane di nazionalità cinese è caduto da una finestra al secondo piano di una palazzina in via Zipoli a Prato. Sul suo corpo sono stati trovati 97 ovuli di droga. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla caduta. Al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili sulle cause dell’incidente o sulle persone coinvolte.

(Adnkronos) – Un giovane di nazionalità cinese è precipitato da una finestra al secondo piano di una palazzina in via Zipoli a Prato. Sul posto, venerdì 17 aprile, sono intervenute numerose pattuglie delle forze dell’ordine e i sanitari del 118. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente critiche. I soccorritori hanno tentato a lungo di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Precipita e muore con 97 ovuli di droga nello stomaco a Prato. Inchiesta della procura per istigazione al suicidio e detenzione di stupefacenti #ANSA x.com