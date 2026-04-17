Con 97 ovuli nello stomaco e nell’intestino precipita dal secondo piano e muore in ospedale

Un uomo è morto in ospedale dopo essere precipitato da una finestra al secondo piano di un edificio. Prima dell’incidente, era stato trovato con 97 ovuli nello stomaco e nell’intestino, che contenevano droga. L’incidente si è verificato a Prato il 17 aprile 2026. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno trasportato la vittima in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La Polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Prato, 17 aprile 2026 – Precipita da una finestra al secondo piano, poi muore all'ospedale con 97 ovuli nello stomaco e nell'intestino che conterrebbero drog a. Gli accertamenti sono in corso. La vicenda è successa a Prato. Vittima un 37enne, cinese. La procura indaga per istigazione al suicidio e detenzione di stupefacenti. " È un fatto completamente inedito, nuovo”, commenta il procuratore Luca Tescaroli. La vicenda è accaduta in via Zipoli. L'uomo è venuto giù da un appartamento al secondo piano intorno alle 9. Il 37enne non è morto subito ed è stato soccorso in codice rosso dal 118. Un'ambulanza lo ha portato all'ospedale Santo Stefano dove però poi è deceduto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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