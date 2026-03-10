Gli ormoni del mattino | perché scegliere una colazione proteica

Ogni mattina, molte persone si svegliano già stanche e senza aver fatto colazione, scegliendo spesso tra un pasto all’italiana o salato. Tuttavia, alcuni studi indicano che una colazione ricca di proteine può influire sui livelli di ormoni come il cortisolo e l’insulina, favorendo una partenza più energica e stabile durante la giornata. La scelta di cosa mangiare al risveglio può dunque incidere sulle reazioni ormonali.

GLI ORMONI DEL MATTINO Colazione all’italiana oppure salata? Svegliarsi, spesso già stanchi, e partire con ansia senza fare neppure colazione: questa è la cronaca quotidiana di molte persone. Ma che cosa succede dentro di noi al mattino, dopo la notte? Il nostro organismo è già programmato per affrontare la giornata grazie ai bioritmi metabolici e ormonali. La natura ha predisposto il nostro corpo per vivere pienamente la giornata. Nel nostro sangue sono presenti ormoni che regolano le principali funzioni vitali. Gli ormoni del mattino Al risveglio tre organi sono particolarmente attivi: 1. Pancreas 2. Surrene 3. Tiroide Al mattino il nostro organismo presenta un profilo ormonale sincronizzato con il ritmo circadiano (24 ore), che favorisce il risveglio energetico e prepara il corpo alle attività della giornata. 🔗 Leggi su Lortica.it

