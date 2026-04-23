Il 3° Rapporto One Health è stato presentato alla Camera, focalizzandosi sui temi della salute e del benessere. Secondo i dati raccolti, il 61% degli italiani si dichiara abbastanza soddisfatto del proprio luogo di residenza, mentre solo il 25% si definisce molto soddisfatto. Questi risultati riflettono una generale percezione positiva, anche se con margini di insoddisfazione.

Roma, 23 aprile 2026 - Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti del luogo in cui vivono (61%), ma solo uno su quattro si dice molto soddisfatto (25%). I fattori che generano benessere sono tranquillità e senso di comunità, qualità dell’ambiente e aree verdi, sensazione di sicurezza, costo della vita adeguato. A incidere sono anche servizi efficaci e buone occasioni di socializzazione. Quando questi fattori mancano, subentra il disagio. Le principali criticità riguardano servizi, trasporti, lavoro e sicurezza. È quanto emerge dal 3° Rapporto One Health “ Il valore sociale delle città. Periferie vitali: la nuova frontiera del vivere urbano ”, realizzato dal Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con l’Istituto Piepoli, presentato alla Camera.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Campus Bio-Medico, presentato alla Camera il 3° ‘Rapporto One Health’. Solo 1 italiano si 4 è molto soddisfatto del luogo in cui vive

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