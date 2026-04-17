Campobasso madre e figlia avvelenate a Pietracatella | inquirenti al lavoro su contraddizioni e possibili moventi

A Pietracatella, nel mese di dicembre, si è verificata la morte di una ragazza di 15 anni e della sua madre, entrambe trovate decedute a causa di un avvelenamento con ricina. Le autorità di Campobasso stanno analizzando diverse contraddizioni emerse durante le indagini e stanno valutando vari possibili motivi legati all’evento. Al momento, sono in corso approfondimenti per chiarire le dinamiche e le cause di quanto accaduto.

Ci sarebbero primi elementi investigativi su cui si stanno concentrando gli inquirenti a Campobasso nell’ambito dell’ inchiesta sul caso di Pietracatella, dove a fine dicembre sono morte Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, avvelenate con la ricina. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche contraddizioni emerse nei racconti delle persone ascoltate, possibili moventi e riscontri su alcuni elementi tecnici. Un quadro che, pur in assenza di indagati, avrebbe portato a focalizzare l’attenzione su alcune persone ritenute di interesse investigativo. Gli sviluppi arrivano dopo una nuova serie di audizioni in Questura a Campobasso.🔗 Leggi su Lapresse.it

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