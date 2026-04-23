Campo boe alle Tremiti | la parola passa al Ministero

Recentemente si è parlato del campo boe situato nelle Tremiti, con il tema ora sotto la responsabilità del Ministero competente. La discussione coinvolge il Parco Nazionale del Gargano e il Comune delle Tremiti, che hanno partecipato alle consultazioni ufficiali sulla gestione e le eventuali modifiche dell’area. La questione è al centro di un procedimento formale volto a definire le future regole e l’utilizzo delle boe nelle acque dell’arcipelago.

Parco Nazionale del Gargano e Comune delle Isole Tremiti si recheranno a Roma presso il ministero dell’Ambiente per verificare la possibilità di introdurre modifiche al progetto per l’istituendo campo boe dell’arcipelago nato per salvaguardare le praterie di Posidonia oceanica. A breve, inoltre la Capitaneria di proto revocherà la delibera con cui interdice la navigazione le acque delle Tremiti fino al 30 giugno per favorire l’installazione delle boe. E' quanto emerso al termine della conferenza di servizi svoltasi ieri a Monte Sant’Angelo nel tentativo di smussare gli angoli di una vertenza che si trascina ormai da tempo tra chiacchiere, cicalecci, polemiche sui media senza alcuna effettiva decisione in merito.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Campo boe alle Tremiti: la parola passa al Ministero Notizie correlate Campo boe alle Tremiti: riunione il 21 aprile al ParcoCampo boe alle Tremiti: riunione il 21 aprile al ParcoComune delle Isole Tremiti, Capitaneria di porto di Termoli, Ufficio locale marittimo di... Campi boe alle Tremiti, una vera e propria incognita per gli operatori turisticiCAMPI BOE ALLE TREMITI, UNA VERA E PROPRIA INCOGNITA PER GLI OPERATORI TURISTICI DELL’ARCIPELAGO DIOMEDEO. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campi boe alle Tremiti, il Parco convoca gli operatori: tavolo urgente per correggere le criticità; BOE TREMITI Boe alle Tremiti, il 21 aprile riunione al Parco del Gargano; Campi boe alle Tremiti: comune e Parco del Gargano al Ministero dell’Ambiente; TREMITI LISCI Campi ormeggio alle Tremiti, Lisci: Mazzata assurda, boe anche sulla statua di Padre Pio. Campo boe alle Tremiti: riunione il 21 aprile al ParcoCampo boe alle Tremiti: riunione il 21 aprile al ParcoComune delle Isole Tremiti, Capitaneria di porto di Termoli, Ufficio locale marittimo di Tremiti, la ... ilsipontino.net BOE TREMITI Boe alle Tremiti, il 21 aprile riunione al Parco del GarganoISOLE TREMITI — È stato convocato per martedì 21 aprile 2026, alle ore 12, presso l’ Ente Parco Nazionale del Gargano, un tavolo di confronto dedicato alla questione dei nuovi campi boe installati in ... statoquotidiano.it Raccolto devastato dal passaggio di un’auto nel campo dell’azienda Penacio a Nervesa: «Ora mettiamo telecamere». L’episodio denunciato ai carabinieri - facebook.com facebook Votata da voi. Decisa sul campo. La Squadra della Stagione della @premierleague arriva venerdì su #FC26. #TOTS #PremierLeague x.com