Campo boe alle Tremiti | riunione il 21 aprile al Parco

Il 21 aprile si terrà una riunione al Parco delle Isole Tremiti per discutere dell'installazione di un campo boe nell'area. La Capitaneria di porto sarà presente all'incontro, che coinvolgerà rappresentanti delle autorità locali e altri soggetti interessati. L'evento si svolgerà presso il Parco delle Tremiti e ha come obiettivo l'esame delle modalità di realizzazione e gestione del campo boe nell'ambito dell'arcipelago.

Comune delle Isole Tremiti, Capitaneria di porto di Termoli, Ufficio locale marittimo di Tremiti, la coop Tremiti Crew, i diving e la Delegazione tremitese della Lega navale italiana sono stati convocati dal commissario dell Parco del Gargano, Raffaele Di Mauro, per attivare un tavolo di confronto "al fine di dare ascolto alle esigenze territoriali e trovare, ove possibile, soluzioni legittimamente percorribili", si legge nella pec inviata. L'appuntamento è per martedì 21 aprile 2026, alle ore 12, presso la dell'@Ente Parco Nazionale del Gargano, soggetto gestore dell’Area Marina Protetta “Isole Tremiti".🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Campo boe alle Tremiti: riunione il 21 aprile al Parco Notizie correlate Campi boe minaccia per il turismo alle Tremiti, Santoro: "Distanze eccessive da spiagge, grotte e cale"Il presidente tremitese della Lega Navale Italiana, Antonio Santoro, ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella Campi boe e... Campi boe alle Tremiti, una vera e propria incognita per gli operatori turisticiCAMPI BOE ALLE TREMITI, UNA VERA E PROPRIA INCOGNITA PER GLI OPERATORI TURISTICI DELL’ARCIPELAGO DIOMEDEO. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Campi ormeggio quasi pronti, Tremiti non si arrende: Mazzata assurda, boe anche sulla statua di Padre Pio; TREMITI LISCI Campi ormeggio alle Tremiti, Lisci: Mazzata assurda, boe anche sulla statua di Padre Pio; Isole Tremiti al via i lavori per nuovi campi boe: area marina interdetta; Campi ormeggio alle Isole Tremiti, la sindaca: Mazzata assurda, boe anche sulla statua di Padre Pio. TREMITI LISCI Campi ormeggio alle Tremiti, Lisci: Mazzata assurda, boe anche sulla statua di Padre PioProseguono i lavori per l’installazione dei campi di ormeggio nell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, mentre resta alta la tensione ... statoquotidiano.it Campo boe alle Isole Tremiti, la lega navale scrive a Mattarella e MeloniUna lettera è stata inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Antonio Santoro, presidente della lega navale italiana delle Isole Tremiti, arcipelago in provincia di Foggia, per ... lagazzettadelmezzogiorno.it Rocciatori in campo nel tratto che va da Sant’Elia a Marina Piccola CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Le vibes perfette degli anni ’70, oggi in campo per il 50esimo anniversario di "Wish You Were Here" #InterXPinkFloyd #PFFC #WYWH50 x.com