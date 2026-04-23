Campionati europei sollevamento pesi delusione Toko Kegne | fuori dal podio a sorpresa

Durante i campionati europei di sollevamento pesi, Toko Kegne non è riuscito a qualificarsi per il podio, sorprendendo alcuni spettatori. L’atleta, che rappresenta l’Italia, ha mostrato un calo di prestazioni rispetto alle aspettative, terminando la competizione senza medaglie. La gara si è conclusa con altre nazioni che hanno conquistato i primi posti, lasciando l’Italia senza i risultati sperati.

L’Italia stavolta non porta a casa il bottino grosso nei campionati europei di sollevamento pesi: Toko Kegne finisce fuori dal podio Tutti aspettavano la sua performance, l’ennesima prova di forza travolgente in grado di zittire le principali competitor, e un intero mondo, quello del sollevamento pesi. Invece, Toko Kegne stavolta non è riuscita a reggere pressione e aspettative, soprattutto a ripetersi dopo i successi degli ultimi anni. Oggi è andata in scena la quinta giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi, che si stanno disputando a Batumi, in Georgia. L’italiana concorre nel gruppo A, in pedana per la categoria olimpica -77 kg.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Sollevamento pesi, Toko Kegne abdica dopo due titoli europei e chiude fuori dal podio nei -77 kgPrestazione discreta ma risultato finale al di sotto delle aspettative per Genna Toko Kegne, impegnata nell’ultima gara in programma nella quinta... Sollevamento pesi, Chiacchio e Piccinno fuori dal podio nei 63 kg agli EuropeiVa in archivio senza medaglie per l’Italia la terza giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Campionati europei di sollevamento pesi 2026: il programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Sollevamento pesi, Toko Kegne abdica dopo due titoli europei e chiude fuori dal podio nei -77 kg; Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: confermati i 10 azzurri in gara a Batumi; Sollevamento pesi, da Pizzolato a Tarquini: tante assenze per l’Italia agli Europei 2026. Campionati europei sollevamento pesi, delusione Toko Kegne: fuori dal podio a sorpresaL'Italia stavolta non porta a casa il bottino grosso nei campionati europei di sollevamento pesi: Toko Kegne finisce fuori dal podio ... sportface.it Sollevamento pesi, Toko Kegne abdica dopo due titoli europei e chiude fuori dal podio nei -77 kgPrestazione discreta ma risultato finale al di sotto delle aspettative per Genna Toko Kegne, impegnata nell'ultima gara in programma nella quinta giornata ... oasport.it European Weightlifting Championships Genna Toko Kegne Cat. 77 kg strappo 105 kg slancio 130 kg totale 235 kg . . #gennatoko #liftyourdream #teamitaliafipe #fipe #weightlifting - facebook.com facebook Sollevamento pesi, Toko Kegne abdica dopo due titoli europei e chiude fuori dal podio nei -77 kg - x.com