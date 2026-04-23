Campionati di Italiano primo premio della categoria Senior liceale per Marianna Fedele

Mercoledì 22 aprile si è tenuta la fase nazionale dei Campionati di Italiano presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno. Tra i partecipanti, Marianna Fedele ha conquistato il primo premio nella categoria “Senior liceale”. La competizione ha coinvolto studenti provenienti da diverse regioni italiane, che si sono sfidati in prove di scrittura e analisi del testo.

GALLIPOLI – Si è svolta nella giornata mercoledì, 22 aprile, la fase nazionale dei Campionati di Italiano, presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno. I migliori studenti selezionati durante le gare regionali si sono sfidati in una competizione emozionante per.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Campionati di Italiano a Salerno, finale bis per Marianna Fedele del liceo “Quinto Ennio” Campionati di filosofia e italiano sezione Senior: il liceo classico Vincenzo Monti sugli scudiIl liceo classico Vincenzo Monti si conferma un’eccellenza all’interno del campionato nazionale di filosofia (ex Philolympia), promosso ogni anno dal... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Calvino di Città della Pieve alla finale nazionale dei Campionati di Italiano; Campionati Italiani di Salto Ostacoli ACME: Giuseppe Rolli è il nuovo Campione italiano; Olimpiadi di Italiano, vince alunno dell’Its Sturzo di Castellammare; Dopo la statistica, le Olimpiadi di italiano: Mattia Pacelli arriva alle finali nazionali. Olimpiadi di Italiano, vince alunno dell’Its Sturzo di CastellammareE’ l’allievo dell’Istituto Tecnico Luigi Sturzo di Castellammare di Stabia, Catello De Luca, il vincitore nazionale dei Campionati di Italiano – XV edizione, ... ilmattino.it Sci alpino, primo titolo italiano per un napoletano: l'impresa di Pasquale GrecoL’atleta dello sci club Napoli ha vinto a Pila (AO) il titolo tricolore categoria Ragazzi (under14), il primo della storia dello sci napoletano ... napolitoday.it L'Istituto "Serpieri" sul podio nazionale: Paola Franchi è medaglia d'argento ai Campionati di Italiano https://www.terremarsicane.it/listituto-serpieri-sul-podio-nazionale-paola-franchi-e-medaglia-dargento-ai-campionati-di-italiano/ #Attualità #Avezzano #LaMar - facebook.com facebook