Campionati di filosofia e italiano sezione Senior | il liceo classico Vincenzo Monti sugli scudi

Il liceo classico Vincenzo Monti si distingue nel campionato nazionale di filosofia, precedentemente noto come Philolympia, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e dalla Società Filosofica Italiana. La competizione mira a valorizzare le eccellenze nel settore, coinvolgendo studenti e scuole di tutta Italia. La sezione Senior di questa edizione ha visto il liceo ottenere risultati di rilievo, confermando la sua posizione nel panorama scolastico nazionale.

Il liceo classico Vincenzo Monti si conferma un’eccellenza all’interno del campionato nazionale di filosofia (ex Philolympia), promosso ogni anno dal Mim e dalla Società filosofica italiana (Sfi) e inserito all’interno del Programma annuale valorizzazione delle eccellenze del ministero.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine aderisce alla notte nazionale del liceo classicoIl Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine di Firenze, istituto gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, aderisce alla Notte... Al ’Monti’ tra Dante e teatro per la notte del liceo classicoLa notte del liceo Classico per celebrare la cultura umanistica, ha visto gli studenti del Monti protagonisti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bari, due studenti di liceo classico e artistico (per la prima volta) in finale ai Campionati di Filosofia; A Roma uno studente barese conquista le Olimpiadi di Filosofia: Vincenzo Belligerante campione con Heidegger; L’Accademia non cambia filosofia dopo la discesa in Promozione Panigati:Avanti con la linea verde; Inter nel segno di Chivu, dalla filosofia alla polemica con vista sullo scudetto. Campionati di Filosofia, il Liceo Rosetti vola alla finale nazionale con Francesco MichielettoLo studente della 5 M ha conquistato il primo posto nella fase regionale del 5 marzo e rappresenterà la regione alla prova conclusiva del 17 aprile ... lanuovariviera.it Il Liceo Rosetti vola alla finale nazionale dei Campionati di Filosofia: primo posto regionale per Francesco MichielettoLo studente della 5M conquista il punteggio massimo nella fase regionale e rappresenterà le Marche a Roma. Un risultato che conferma la tradizione d’eccellenza dell’istituto nello sviluppo del pensier ... rivieraoggi.it +++SUPERMARIOSPORT LIVE SU TELESVEVA ALLE ORE 15: IL PUNTO SUI CAMPIONATI DI SERIE D ED ECCELLENZA+++ Conduce: Mario Borraccino Ospiti in studio: Beppe Iannone (direttore generale Barletta) Alessandro Di Nunno (presidente Canos facebook MILAN, ALTRA VITTORIA DI CORTO MUSO Considerando i Top-5 campionati europei, solamente il Napoli (14) ha vinto più gare con un gol di scarto in questa annata rispetto al Milan (13). In particolare, i rossoneri sono quelli che hanno vinto il maggior nu x.com