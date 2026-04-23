In Campania, cresce la preoccupazione per le conseguenze dei rincari energetici su agricoltura e pesca. Le associazioni di categoria chiedono alla Regione interventi immediati per affrontare la situazione e evitare il rischio di un collasso in questi settori. La richiesta si basa sulle difficoltà legate all’aumento dei costi energetici, che minacciano la sostenibilità delle attività agricole e della pesca nella regione.

? Cosa sapere Confagricoltura, Cia e Confcooperative chiedono interventi alla Regione Campania per i rincari energetici.. Costi del gasolio e carburante rischiano di bloccare la produzione agricola e la pesca.. Confagricoltura, Cia e Confcooperative Agroalimentare e Pesca della Campania hanno inviato un appello urgente all’assessore regionale Maria Carmela Serluca per frenare l’ondata di rincari energetici che sta paralizzando le campagne e i porti del territorio. Il documento, firmato congiuntamente dalle principali sigle che rappresentano il settore, denuncia una realtà ormai insostenibile vive di terra e di mare. La pressione esercitata dall’impennata dei costi del gasolio agricolo, insieme alle spese proibitive per la gestione dei mezzi tecnici e della logistica, sta scavando una voragine nei bilanci delle aziende.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, allarme energia: agricoltura e pesca rischiano il collasso

Notizie correlate

Pesca in crisi, l’allarme delle cooperative all’Ars: “Settore al collasso, servono interventi urgenti”La crisi del comparto della pesca arriva all’Assemblea regionale siciliana, dove associazioni del movimento cooperativo e datoriali hanno partecipato...

Crisi globale dei pesci migratori: i fiumi rischiano il collassoAlcune delle migrazioni animali più spettacolari e vitali sulla Terra avvengono sott’acqua, nei fiumi di tutto il mondo.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Rincaro energia e carburanti: l’agricoltura campana chiede intervento della Regione.

Energia e carburanti: appello congiunto all’Assessore Serluca da Confagricoltura, Cia e Confcooperative CampaniaLe tre organizzazioni denunciano l’impatto crescente dei rincari su agricoltura, zootecnia e pesca: aumentano i costi di gasolio, mezzi tecnici e trasporti, ... napolivillage.com

Caro carburante, agricoltura e pesca campane in difficoltàCaro carburante e costi energetici mettono in crisi agricoltura e pesca in Campania. Appello alla Regione per interventi urgenti. fremondoweb.com