Crisi globale dei pesci migratori | i fiumi rischiano il collasso

In tutto il mondo, i fiumi ospitano alcune delle migrazioni animali più imponenti e essenziali, con specie che percorrono lunghe distanze per riprodursi. Tuttavia, molte di queste rotte sono minacciate da cambiamenti ambientali, captazioni di acqua e inquinamento. La riduzione delle popolazioni di pesci migratori mette a rischio l’equilibrio di ecosistemi fluviali e le specie che dipendono da questi percorsi.

Alcune delle migrazioni animali più spettacolari e vitali sulla Terra avvengono sott’acqua, nei fiumi di tutto il mondo. Tuttavia, un nuovo rapporto della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie (CMS), trattato delle Nazioni Unite, mette in luce una crisi crescente: molte migrazioni di pesci d’acqua dolce stanno rapidamente collassando. La Global Assessment of Migratory Freshwater Fishes, presentata al COP15 in Brasile, mostra che i pesci migratori d’acqua dolce sono tra le specie più minacciate al mondo. Questi pesci mantengono in salute i fiumi, sostengono le attività di pesca locale e forniscono cibo e mezzi di sussistenza a centinaia di milioni di persone. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Crisi globale dei pesci migratori: i fiumi rischiano il collasso Articoli correlati La crisi dell’ordine globale: adattamento o collassoLe dichiarazioni rilasciate a Davos dal primo ministro canadese Mark Carney sono emblematiche. Il maltempo fa paura: dighe e fiumi rischiano di esondare, il mare minaccia San LeoneDisagi al Villaggio Mosè dove le abbondanti piogge hanno causato la fuoriuscita dei liquami fognari in un tratto di viale Cannatello La nuova ondata... Una raccolta di contenuti su Crisi globale Temi più discussi: Fiumi in crisi: i pesci migratori stanno scomparendo sotto i nostri occhi; Hormuz, la guerra e i rincari ma chi parla dell’ambiente?; Crisi dei pesci migratori d’acqua dolce: 81% in declino; La fine di Mercurio retrogrado in Pesci richiede cautela durante la fase stazionaria dei prossimi giorni. Crollo dell'81% dei pesci d'acqua dolce: fiumi in crisiSecondo un rapporto globale presentato alla COP15, le popolazioni di pesci d'acqua dolce migratori sono crollate dell'81% dal 1970. msn.com Fiumi in crisi: i pesci migratori stanno scomparendo sotto i nostri occhiUn allarme ONU rivela un crollo drammatico: specie vitali per ecosistemi e umanità rischiano il collasso: vediamo cosa dicono. tech.everyeye.it Guerra Iran, la crisi globale colpisce duramente le Filippine: dichiarato lo stato di emergenza - facebook.com facebook Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, ridurre i viaggi d'affari in aereo e l'uso delle auto private potrebbe ridurre la domanda di carburante e contrastare la crisi globale nelle forniture petrolifere x.com