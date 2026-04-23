In occasione del centenario della nascita di Elisabetta II, la regina consorte ha ricordato la figura della sovrana, sottolineando come abbia saputo affermarsi in un contesto storicamente dominato dagli uomini. Ha evidenziato la capacità di Elisabetta II di sviluppare una leadership femminile riconosciuta e rispettata, costruendo un ruolo autonomo e autorevole nel tempo.

In occasione di questa importante celebrazione, la BBC ha mandato in onda un documentario che ripercorre i tratti salienti della lunga vita della sovrana britannica, Queen Elizabeth II: Her Story, Our Century. Di tutta risposta la regina Camilla ha voluto lasciare un commento personale e particolarmente significativo su un aspetto specifico dell’eredità della suocera. La sovrana ha ricordato come, all’inizio del suo regno, Elisabetta si trovò a operare in un contesto internazionale quasi esclusivamente maschile: capi di Stato, primi ministri e leader politici erano le figure con cui la regina si confrontava quotidianamente. Uomini, spesso più anziani e dotati di grande esperienza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Camilla rende omaggio alla regina Elisabetta: «In un mondo dominato dagli uomini ha costruito una leadership femminile unica»

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