Calciomercato Juve quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il Lione

L’attaccante della Juventus, Marco Rossi, potrebbe lasciare Torino a causa delle poche opportunità di gioco. La società ha stabilito un prezzo di circa 10 milioni di euro per la sua cessione. Il Lione, allenato da Fonseca, ha già avviato i primi contatti per il trasferimento. Rossi cerca una nuova sfida e potrebbe trovare spazio in Ligue 1. I discorsi tra le parti sono ancora in fase iniziale, ma le trattative si fanno più concrete. La decisione finale dipenderà anche dalle offerte ufficiali che arriveranno.

De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero Ezio Rossi sicuro: «Contestazione Torino? Questa è una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata. Chi osserva da fuori.» Squalifica Zappi, la corte d'appello respinge il ricorso: confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell'AIA!