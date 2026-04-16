La Juventus ha deciso di mettere in vendita Andrea Cambiaso, considerandolo ora trasferibile. La decisione deriva dalla volontà di aumentare le entrate e dalla preoccupazione riguardo alla qualificazione in Champions League. La società ha stabilito un prezzo di vendita per l’esterno, che fino a poco tempo fa era ritenuto un elemento intoccabile nel roster. La mossa segna un cambiamento nelle politiche di mercato della squadra.

La Juventus ha rotto gli indugi: Andrea Cambiaso non è più considerato incedibile. La necessità di fare cassa e l’incertezza legata alla qualificazione in Champions League hanno spinto la dirigenza bianconera a valutare il sacrificio dell’esterno. Alla Continassa la valutazione è chiara: per meno di 35-40 milioni di euro il giocatore non si muove. Si tratta di una scelta dettata puramente da ragioni di bilancio. Cambiaso è cresciuto moltissimo nell’ultima stagione, diventando un pilastro tattico, ma la sua cessione garantirebbe una plusvalenza vitale per finanziare il prossimo mercato in entrata. Il club è davanti a un bivio: puntare sulla continuità tecnica o sacrificare uno dei suoi pezzi pregiati per risanare le finanze.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Cambiaso può partire: fissato il prezzo per l’esterno

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