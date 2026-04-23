A Caltanissetta, un cittadino tunisino è stato arrestato perché stava violando il divieto di rientro nel paese. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di documenti falsi, che ha utilizzato per cercare di entrare o restare nel territorio italiano. L’uomo è stato condotto in caserma e adesso si trova a disposizione delle forze dell’ordine per ulteriori accertamenti.

? Cosa sapere Caltanissetta, arrestato tunisino che violava il divieto di rientro con documenti falsi.. Il soggetto aveva ottenuto un nulla osta al lavoro tramite false generalità.. La Polizia di Stato ha condotto un arresto a Caltanissetta intercettando un cittadino tunisino che aveva violato il divieto di rientro in Italia, dopo aver tentato di regolarizzare la propria posizione attraverso l’uso di documenti falsi e generalità mendaci. Il percorso che ha portato alla recente azione dell’ufficio immigrazione della Questura affonda le radici in una serie di eventi iniziati nell’agosto del 2020. In quel periodo, lo straniero era entrato nel...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta, preso il tunisino che falsificava i documenti

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