La polizia ha arrestato un tunisino che aveva terrorizzato il quartiere di San Lorenzo. L’uomo aveva colpito mamme e bambini, seminando paura tra i residenti. L’intervento congiunto di forze dell’ordine è arrivato ieri mattina, ma ora tutti temono che possa riprendere a far paura.

L'incubo di San Lorenzo (qui il racconto della paura del quartiere con la lettera aperta al sindaco) è stato fermato ieri mattina da un'azione congiunta di polizia di Stato e carabinieri, ma potrebbe presto tornare a colpire. L'uomo, un tunisino di 22 anni, è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico "Umberto I", ma solo denunciato per «lesioni personali». M.M., senzatetto già noto alle forze dell'ordine, negli ultimi giorni avrebbe aggredito almeno dieci persone a San Lorenzo. Ma la "caccia grossa", quella che ha portato alla sua identificazione, è scattata lunedì, quando ha sferrato un pugno in faccia a una residente che stava attraversando in bici via dei Dalmati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pugni in faccia a mamme e bambini, preso il tunisino che terrorizzava San Lorenzo: video choc

Approfondimenti su San Lorenzo Polizia

