Preso il tunisino violento di San Lorenzo che ha aggredito la mamma in bici | è in ospedale per un Tso E il quartiere teme che torni presto
La polizia ha catturato il tunisino che settimane fa aveva aggredito una mamma in bicicletta a San Lorenzo. L’uomo, violento e senza fissa dimora, ora si trova in ospedale sotto TSO, mentre i residenti temono che possa tornare in azione. La scena di piazza, con ragazze spaventate e genitori in allerta, resta impressa nella testa di chi vive in zona.
L’incubo è finito (per ora almeno): le forze dell’ordine hanno arrestato il senzatetto tunisino violento che da tempo semina il terrore per le strade di San Lorenzo ha aggredito una mamma in bicicletta con il figlio piccolo e ragazze in piazza . L’uomo attualmente si trova ricoverato in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I. E anche se al momento i residenti tirano un sospiro di sollievo, il timore che l’immigrato senza tetto né legge possa tornare a circolare a breve per le strade del quartiere non li abbandona, anzi. Arrestato il tunisino incubo di San Lorenzo che ha aggredito una mamma in bicicletta col figlio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
