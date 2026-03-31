Tolto braccialetto elettronico all’ex di Sophie

L’ex di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, non dovrà più indossare il braccialetto elettronico. La decisione si inserisce in un procedimento giudiziario che coinvolge il 25enne influencer e modella riccionese. La questione si inserisce in un contesto di dispute legali che si sono protratte nel tempo.

Alessandro Basciano non dovrà più portare il braccialetto elettronico. È questo il nuovo capitolo nella lunga guerra giudiziaria con la 25enne influencer e modella riccionese Sophie Codegoni. La decisione è arrivata dal gup di Milano, che ha accolto l’istanza presentata dalla difesa del dj. Una misura che era stata disposta dopo la denuncia per stalking presentata dall’influencer. La storia tra i due era cominciata nel 2021, durante il Grande Fratello Vip. Sembrava una relazione da copertina, poi nel 2023 la nascita della figlia, Céline Blue, e subito dopo la rottura, durissima. Da lì il precipizio: accuse, tensioni, denunce e infine il procedimento per atti persecutori a carico di Basciano, che dal canto suo ha sempre respinto con fermezza tutte le accuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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