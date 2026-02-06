furti seriali nei garage del centro abitato di caltanissetta arresto e braccialetto elettronico per un 36enne

Nei primi mesi dell’anno, a Caltanissetta, gli agenti hanno arrestato un uomo di 36 anni accusato di aver messo a segno cinque furti tra agosto e novembre. L’uomo è stato catturato e ora si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini proseguono per capire se ci siano altri episodi collegati.

Furti seriali e pericolo di recidiva: queste le accuse che hanno portato all’arresto di un uomo di 36 anni a Caltanissetta dove la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato di cinque episodi di furto aggravato in concorso commessi tra agosto e novembre dello scorso anno. Furti seriali a Caltanissetta Cinque furti in pochi mesi Le modalità operative e le prove raccolte Il rischio di reiterazione e la decisione del giudice Furti seriali a Caltanissetta L’arresto è stato eseguito su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale su richiesta della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

