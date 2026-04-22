Ravezzani torna sulla sliding doors di Calhanoglu | Ha cambiato i destini di Inter e Milan Averlo perso per 500k…

Un commento recente ha approfondito la vicenda legata a Calhanoglu e il suo trasferimento tra Inter e Milan. L’osservatore ha ricordato come la decisione di cedere il calciatore per una cifra di circa 500 mila euro abbia avuto un impatto sulle sorti delle due squadre. La riflessione si concentra sul cambio di rotta rappresentato dall’addio dell’atleta e sulle conseguenze di questa scelta.

Inter News 24 Ravezzani, sul suo profilo X, ha parlato così di Calhanoglu e ricordato la sliding doors legata a Inter e Milan: le sue parole. Il trionfo dell’Inter in semifinale di Coppa Italia contro il Como, trascinata da una sontuosa doppietta di Hakan Calhanoglu, ha riacceso le polemiche sul passaggio del turco dal Milan ai nerazzurri avvenuto ormai cinque anni fa. Sulla questione è intervenuto duramente Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che tramite il suo profilo X ha analizzato l’impatto a lungo termine di quella separazione. Secondo il giornalista, nonostante il Milan abbia vinto uno scudetto subito dopo l’addio del numero 10, il divario tecnico e di valore creato negli anni successivi pende nettamente a favore dell’Inter, rendendo quell’operazione uno dei più grandi rimpianti della storia recente rossonera.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ravezzani torna sulla sliding doors di Calhanoglu: «Ha cambiato i destini di Inter e Milan. Averlo perso per 500k…» Notizie correlate Leggi anche: Cancelo, clamorosa sliding doors: l’Inter è un rimpianto? Le indiscrezioni dalla Spagna non mentono Sliding Doors al Mapei Stadium: il cerchio magico di BallardiniTempo di lettura: 3 minutiSe il calcio fosse un romanzo d’autore, il capitolo dedicato a Davide Ballardini e all’Avellino inizierebbe con un fermo...