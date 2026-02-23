Ravezzani | Il Milan ha chiamato i vertici Aia… ma a chi ha telefonato? Ieri…

Fabio Ravezzani ha rivelato che il Milan ha contattato i vertici dell'Aia ieri, ma non ha specificato a chi abbia telefonato. La sua dichiarazione nasce dalle polemiche scoppiate dopo la partita tra Milan e Parma, che hanno sollevato dubbi sull’arbitraggio. Ravezzani ha anche messo in discussione le modalità con cui sono state gestite le comunicazioni ufficiali. Le sue affermazioni alimentano una discussione aperta sui rapporti tra club e arbitri.

Non intendono placarsi le polemiche legate alla gestione delle partite da parte degli arbitri italiani. Giorni fa circolava una notizia legata al malcontento del Milan riguardo alcune scelte arbitrali prese. Nella serata di ieri, i rossoneri di Allegri hanno ospitato a San Siro il Parma di Carlos Cuesta. Dopo ben 24 risultati utili consecutivi, la striscia d'imbattibilità si è arresta a causa del gol vittoria, molto discusso, di Troilo. A parlare del tema è stato, tramite il suo profilo X, Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia. Ecco, di seguito, le sue parole: Milan, le parole di Fabio Ravezzani dopo la partita di ieri contro il Parma: Il Milan (Furlani?) 5 giorni fa sussurra alla Gazzetta di aver chiamato .