Calhanoglu Inter avanti insieme | l’esperto di mercato conferma la permanenza Ecco quando può partire il rinnovo

Un esperto di mercato ha confermato che Hakan Çalhanoglu continuerà a vestire la maglia dell’Inter, con un rinnovo contrattuale che potrebbe essere definito nei prossimi mesi. La volontà di proseguire insieme è condivisa tra il giocatore e il club, e il suo contratto attuale scade nel 2027. La società sembra intenzionata a mantenere il centrocampista anche nel prossimo futuro.