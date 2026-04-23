Calhanoglu Inter avanti insieme | l’esperto di mercato conferma la permanenza Ecco quando può partire il rinnovo
Un esperto di mercato ha confermato che Hakan Çalhanoglu continuerà a vestire la maglia dell’Inter, con un rinnovo contrattuale che potrebbe essere definito nei prossimi mesi. La volontà di proseguire insieme è condivisa tra il giocatore e il club, e il suo contratto attuale scade nel 2027. La società sembra intenzionata a mantenere il centrocampista anche nel prossimo futuro.
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