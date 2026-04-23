Calciomercato Torino Adams verso il ritorno in Premier | El Shaarawy è il primo nome per sostituirlo

Il calciomercato del Torino vede incertezza sul futuro di Adams, che potrebbe lasciare i granata per tornare in Premier League. La società sta valutando possibili sostituti e tra i nomi considerati c’è El Shaarawy. Le trattative sono in corso e le decisioni si concentrano principalmente sul reparto offensivo, che potrebbe subire diverse modifiche nelle prossime settimane.

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