Calciomercato Milan non solo Mateta | occhi su un promettente terzino destro dalla Germania

Il Milan cerca rinforzi in difesa e ha puntato un giovane terzino destro proveniente dalla Germania. Secondo l’esperto Florian Plettenberg, il club rossonero sta seguendo da vicino un giocatore del Bayern Monaco, ma non è l’unico nome sul tavolo. La società sta valutando varie opzioni per rinforzare la fascia destra della squadra in vista della prossima stagione.

Non finisce mai questa giornata pazza di calciomercato. In una giornata in cui si parla di Jean-Philippe Mateta a un passo dal Milan e della voglia del club di Via Aldo Rossi di chiudere un difensore entro la fine del mercato, ecco una notizia che riguarda il Milan che verrà. Secondo quanto scritto su X dall'esperto giornalista di calciomercato Florian Plettenberg, il club rossonero avrebbe messo nel mirino un nuovo talento per la fascia destra. Si tratta di Magnus Dalpiaz, terzino destro classe 2007 della seconda squadra del Bayern Monaco. Secondo il giornalista di 'Sky Sports Deutschland' il Milan starebbe spingendo per far arrivare l'esterno austriaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, non solo Mateta: occhi su un promettente terzino destro dalla Germania Approfondimenti su Calciomercato Milan Milan, non solo Mateta: occhi anche su un difensore Nei giorni che precedono la chiusura del mercato, il Milan lavora su più fronti. Calciomercato Juve, occhi puntati sul talento in Serie B: si tratta di un terzino destro. Ecco chi è, Comolli prova a battere la concorrenza Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Calciomercato Milan Argomenti discussi: Mercato Milan, ipotesi a sorpresa per il centrocampo; Il Milan piomba su Dragusin. La Juve rifarà l'attacco; Milan, dall'Olimpico arriva una conferma: il solo Saelemakers non basta per il 3-5-2; Milan, non solo Aké: diverse occasioni in Premier League, Tare prepara il colpo last-minute. Milan senza freni, non solo Mateta: c’è anche il difensore per AllegriMilan scatenato in queste ore dal punto di vista del calciomercato con la società rossonera che, dopo aver chiuso per Jean-Philippe Mateta, è pronta a portare a Milanello anche un difensore centrale ... calciomercato.it Calciomercato Milan-Mateta subito: che blitz! Nkunku in uscita in serie A? I rumor caldissimi - Diavolo si inserisce anche su Alphadjo CissèUn blitz del Milan per Jean Philippe Mateta, 28enne attaccante del Crystal Palace, che nelle scorse settimane era stato nel mirino della Juventus. Il centravanti francese è a un passo dal Diavolo 8che ... affaritaliani.it «MATETA SUBITO AL MILAN! DI MARZIO SVELA: "CHIUSURA TRA STASERA E DOMANI, AGENTE IN ARRIVO A MILANO!" E NKUNKU ORA PUÒ PARTIRE: ROMA E ATLETICO CI PROVANO!» #Mateta #Milan #Nkunku #DiMarzio #Calciomercato # - facebook.com facebook Calciomercato Milan, Mateta e Cisse gli obiettivi: "Il francese arriverebbe se..." #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

