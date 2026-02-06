Calciomercato Inter Bisseck è finito nel mirino del big in Europa | i nerazzurri fissano il prezzo! Le ultime
L’Inter ha già fissato il prezzo per Yann Bisseck, il difensore tedesco classe 2000 che sta attirando l’attenzione dei grandi club europei. Dopo la chiusura del calciomercato invernale, le squadre straniere continuano a monitorare i talenti della Serie A, e Bisseck è tra quelli più richiesti. L’Inter non sembra intenzionata a svendere, ma intanto i club di prima fascia si fanno avanti con offerte e trattative.
Inter, dalla Germania: il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Bisseck. Quanto vale sul mercato e cosa può succedereIl Bayern Monaco guarda in casa Inter e pensa a Yann Bisseck per la prossima stagione. A riferire dell’interesse dei campioni di Germania per il centrale difensivo dei nerazzurri è Sport1, che evidenz ... calciomercato.com
In Germania – Bisseck nel mirino del Bayern Monaco: nessun contatto diretto, ma…Il difensore dell'Inter continua ad essere molto apprezzato, soprattutto all'estero: attenzione ai campioni di Germania ... msn.com
Il calciomercato è appena finito ma in casa Inter si è già iniziato a lavorare in vista dell'estate, un'estate che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione Tanti gli addii in vista, in ogni reparto, e una squadra che sarà in parte da ricostruire partendo per facebook
