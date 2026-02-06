Calciomercato Inter Bisseck è finito nel mirino del big in Europa | i nerazzurri fissano il prezzo! Le ultime

L’Inter ha già fissato il prezzo per Yann Bisseck, il difensore tedesco classe 2000 che sta attirando l’attenzione dei grandi club europei. Dopo la chiusura del calciomercato invernale, le squadre straniere continuano a monitorare i talenti della Serie A, e Bisseck è tra quelli più richiesti. L’Inter non sembra intenzionata a svendere, ma intanto i club di prima fascia si fanno avanti con offerte e trattative.

