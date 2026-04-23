Il Milan ha presentato una proposta ufficiale per il centrocampista tedesco, Leon Goretzka, e ora aspetta una risposta. La trattativa si inserisce nel mercato in corso e riguarda il tentativo di rafforzare il reparto mediano. La decisione del calciatore sarà determinante per le prossime mosse del club, che punta a superare la Juventus nella corsa al giocatore.

Il Milan prova a rompere gli indugi e a piazzare lo scatto decisivo per Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995. Non siamo ancora arrivati il traguardo, ma i segnali che arrivano dal tavolo delle trattative raccontano di un’accelerazione concreta. La dirigenza rossonera ha intensificato i contatti con l’entourage del centrocampista tedesco, mettendo sul piatto una proposta importante. Ora la palla passa al giocatore, chiamato a scegliere il proprio futuro nelle prossime settimane. La nostra sensazione è che il Milan stia cercando di affrettare i tempi per anticipare la concorrenza e accontentare Massimiliano Allegri, dando un segnale di ambizione importante alla piazza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, scatto per Goretzka: i dettagli del piano per battere la Juventus

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