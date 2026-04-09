Calciomercato il Milan accelera per Goretzka | ecco come vuole battere la concorrenza anche italiana

Il Milan sta affrettando le trattative per assicurarsi le prestazioni di Leon Goretzka, centrocampista tedesco nato nel 1995, che lascerà il Bayern Monaco al termine di una lunga esperienza di otto stagioni. La società rossonera sta cercando di battere la concorrenza, anche italiana, nel tentativo di chiudere l’operazione prima dell’avvio del prossimo calciomercato estivo. La trattativa si sta sviluppando in queste settimane.

Come fu l'anno passato per Luka Modric, il Milan sta riflettendo di proporre un contratto interessante ad un giocatore prossimo allo svincolo. E come fu per Adrien Rabiot, si tratta di un altro centrocampista che ha da poco superato i 30 anni. Quindi nel pieno della carriera, ancora e con l'ambizione di una nuova sfida. Il Milan, infatti, è pronto a proporre a Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che si svincolerà dal Bayern Monaco dopo otto stagioni di successi, un contratto di tre anni (con scadenza fissata dunque al 30 giugno 2029) ad almeno 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Il triennale offerto dal Diavolo è superiore, in durata, a quanto offrono le concorrenti italiane ed estere, che si limitano ad un accordo biennale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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