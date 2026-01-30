Calciomercato Juventus | Goretzka lascerà il Bayern Monaco a parametro zero! Occasione per i bianconeri in estate? Ultimissime

La Juventus tiene d’occhio Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. Dopo otto anni di successi in Baviera, il centrocampista tedesco potrebbe essere il colpo di mercato per rinforzare il centrocampo dei bianconeri. Il direttore sportivo della Juve ha confermato che il ciclo di Goretzka al Bayern è finito e ora si aspetta di capire se ci saranno sviluppi concreti. I dirigenti bianconeri sono pronti a intervenire, sfruttando questa occasione di mercato.

Calciomercato Juventus, il DS Freund conferma la fine del ciclo Goretzka: Juve vigile sul tedesco che si libera gratis dopo 8 anni di successi in Baviera. Le voci che si sono rincorse incessantemente per settimane hanno finalmente trovato il riscontro più importante, quello dell'ufficialità che sgombra il campo da ogni possibile dubbio o interpretazione. L'avventura di Leon Goretzka con la maglia del Bayern Monaco è giunta definitivamente al capolinea. Non si tratterà di un addio traumatico o di una cessione lampo in queste ultime, frenetiche ore della finestra invernale di mercato, bensì di una separazione consensuale e programmata che avverrà al termine della stagione sportiva attuale.

