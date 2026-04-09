Top News Calciomercato Milan | offerta per Goretzka chiesto Lewandowski Un rinnovo e un ‘ritorno’

Nella giornata di giovedì 9 aprile 2026, si sono susseguite notizie rilevanti riguardo al calciomercato del Milan. Si parla di un’offerta avanzata per il centrocampista Goretzka e di una richiesta di acquisto di Lewandowski. Inoltre, si discute anche di un possibile rinnovo contrattuale e di un ritorno nel roster della squadra. I nomi di Nicolas Jackson, Lewandowski e Goretzka dominano le voci di mercato di oggi.

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 9 aprile 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il club di Via Aldo Rossi è già al lavoro per costruire la rosa da consegnare nella prossima stagione al tecnico Massimiliano Allegri. Un organico di qualità e quantità per poter disputare - si spera - una Serie A di alto livello e una Champions League all'altezza della fama dei rossoneri nell'annata 2026-2027. Vediamo ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan - per la sessione estiva di calciomercato - ha intenzione di ingaggiare Leon Goretzka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Top News Calciomercato Milan: offerta per Goretzka, chiesto Lewandowski. Un rinnovo e un ‘ritorno’ Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhioIl mercato dei parametri zero rappresenta ogni anno una miniera d'oro di opportunità, e l’estate 2026 non farà eccezione. Calciomercato, l’offerta del Milan a Goretzka per sbaragliare la concorrenza. Allegri ritiene …Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha tre priorità assolute per la prossima sessione estiva di calciomercato. Temi più discussi: Due ex giocatori di Serie A sono i più preziosi in Arabia; Juventus e Milan si sfidano per Ugarte del Manchester United; ?? Juve-Alisson, c'è il primo sì! Scatto Milan per Goretzka; Napoli-Milan, De Bruyne: Modric? Top Player e va sulla sfida. Calciomercato Milan, Accomando: «Milan vuole fare il colpo»Calciomercato Milan, Accomando: «Kean ha una clausola ma il Milan vuole fare il colpo davanti». Segui le ultimissime sui rossoneri Il futuro del reparto offensivo dei rossoneri è al centro delle ultim ... milannews24.com Calciomercato Milan, conferme definitive su Bernardo SilvaCalciomercato Milan, Bernardo Silva ha deciso definitivamente di lasciare a parametro zero il Manchester City: suggestione rossonera? Il calciomercato Milan estivo del 2026 si prepara a coltivare il s ... milannews24.com Dalla Nazionale Italiana alle novità di calciomercato: scopri nel primo commento tutte le top news del Milan della giornata di oggi, 01 aprile 2026 - facebook.com facebook