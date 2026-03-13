Il Milan ai francesi Fofana e Maignan guidano i rossoneri Calciomercato si complicano i piani per l’attacco

Il Milan si prepara alla sfida di questa stagione con Fofana e Maignan in evidenza, mentre nel calciomercato si complicano le trattative per l’attacco. Oggi, 13 marzo 2026, si sono susseguite dichiarazioni dei giocatori e aggiornamenti su alcune trattative, tra cui la possibile partenza di Kean e le voci su Lewandowski. La giornata si concentra sulle novità che coinvolgono i rossoneri.

Ampio spazio è stato dedicato al Milan suoi quotidiani, e non solo, nella mattina di oggi, venerdì 13 marzo 2026. Tante novità sul mondo rossonero: dal calciomercato con le novità su due nomi in attacco, passando per le dichiarazioni di due protagonisti del Diavolo targato Massimiliano Allegri. Vediamo insieme quali sono le migliori notizie di questa prima parte di giornata raccolte dalla redazione di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> "Da capitano devi essere un esempio. E' quello che cerco di fare ogni giorno e ogni momento. È una responsabilità essere il capitano, ma per me è anche un orgoglio: se mi hanno dato la fascia è per ciò che sono". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Moretto: “Il Galatasaray ha chiamato i rossoneri per Fofana, ma…”FLORENCE, ITALY - JANUARY 11: Youssouf Fofana of AC Milan arrives before the Serie A match between ACF Fiorentina and AC Milan at Artemio Franchi on...

Calciomercato Milan: Maignan giura amore ai rossoneri! L’annuncio del portiere non lascia dubbi sul suo futuroCalciomercato Milan: Maignan giura amore ai rossoneri! L’annuncio del portiere non lascia dubbi sul suo futuro Calciomercato Serie A: il Barcellona...

Il fattore Rabiot e l’asse francese: il Milan ribalta il ComoDoppietta e rigore procurato: il francese è decisivo, una volta ancora. Ci sono le categorie, piaccia o non piaccia. Quelli che vincono sono i più bravi. Parola di Massimiliano Allegri. Anzi, meglio ... gianlucadimarzio.com

Buone notizie per il Milan: recuperato Nkunku. Il francese si è allenato in gruppoBuone notizie in casa Milan. Christopher Nkunku ha infatti recuperato dall’infortunio al piede che lo aveva tenuto ai box in occasione della sfida contro la Fiorentina. Il francese è tornato ad ... gianlucadimarzio.com

« , » Fofana a @sportmediaset #fofana #milan #milanpress x.com

Bellissime le parole di #Maignan sul #Milan e sulla sua stagione: "Orgoglio e responsabilità essere capitano" Ma non solo, si è soffermato anche sulla propria forza mentale: "Nessuno come me, anche se alcuni sono più forti" - facebook.com facebook