Calciomercato futuro in Italia per Goretzka? Oltre al Milan spunta anche…

Il futuro calcistico di Leon Goretzka si prospetta come uno dei temi più caldi e discussi della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista tedesco classe '95 sta per lasciare il Bayern Monaco dopo ben 8 stagioni e sarebbe finito sotto i riflettori di diverse big europee. Oltre al Milan di Massimiliano Allegri, secondo quanto riferito da Christian Falk, anche l'Inter di Chivu sarebbe interessata al tedesco. Ovviamente non manca la concorrenza. in Premier League anche l'Arsenal vorrebbe ingaggiare il centrocampista: già a gennaio avevano provato l'assalto, rivelatosi però 'fallimentare'. Presente anche il Tottenham osserva dalla finestra con molta attenzione. LEGGI ANCHE: Milan-Parma, polemiche e arbitri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

