Durante il calciomercato estivo, il centrocampista olandese è stato al centro di voci riguardanti un possibile trasferimento. Arrivato a Torino con grandi aspettative, non ha ancora mostrato costanza nelle prestazioni. Sul suo futuro ci sono interessi da parte di club in Inghilterra e Turchia. La società non ha ancora comunicato decisioni ufficiali riguardo al suo eventuale addio.

Uno dei nomi che potrebbe animare il mercato estivo della Juventus è quello di Teun Koopmeiners. Arrivato a Torino tra aspettative molto alte, il centrocampista olandese non è riuscito a garantire quella continuità che società e tifosi si aspettavano. Le sue due stagioni in bianconero sono state caratterizzate da prestazioni altalenanti: a piccoli sprazzi e momenti di qualità si sono alternati passaggi a vuoto, gare opache e una sensazione generale di incompiutezza. Secondo TuttoJuve, proprio questa discontinuità avrebbe portato la Juventus a fare valutazioni approfondite sul suo futuro. Il club bianconero, infatti, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di una cessione in estate davanti a un’offerta ritenuta congrua.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, punto di domanda Koopmeiners: interesse da Inghilterra e Turchia

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