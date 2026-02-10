Juventus | Ottolini fa il punto sul calciomercato

La Juventus ha chiuso il calciomercato invernale senza grandi colpi. Marco Ottolini, il direttore sportivo, ha fatto il punto questa mattina in un’intervista a Sky Sport. Ha spiegato che la squadra si concentrerà ora sul campionato e sulla Champions, senza aspettarsi grandi sorprese dall’ultima finestra di mercato.

