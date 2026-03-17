Calciomercato Juve chi resta e chi va | Spalletti ha scelto La lista dei partenti e degli incedibili in casa bianconera

Il calciomercato della Juventus si sta sviluppando con decisioni chiare da parte di mister Spalletti, che ha indicato i giocatori destinati a restare e quelli in partenza. La lista dei partenti e degli incedibili include diverse figure, mentre altre sono state confermate come elementi fondamentali della rosa. La società sta lavorando per definire le strategie di mercato e le scelte definitive.

Calciomercato Juve, mister Spalletti ha scelto su quali calciatori puntare. La lista dei partenti e degli incedibili in casa bianconera. La Juve ha tracciato la rotta per il futuro: Luciano Spalletti ha scelto di legarsi al club con un rinnovo ormai imminente. Secondo l’analisi di Tuttosport, il tecnico ha posto una condizione chiara: servono giocatori da standard qualitativi elevati. Il progetto tecnico ruota attorno a pilastri solidi come Bremer e Kalulu. MERCATO JUVE LIVE Spalletti ha inoltre blindato McKennie e il giovane talento turco Yildiz. Al centro dell’attacco resta Vlahovic, il cui feeling con l’allenatore è scattato immediatamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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