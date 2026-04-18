Milano Ceccardi Lega a corteo Patrioti | Nostra strada è ben delineata chi la cambia sono affari suoi

A Milano si è svolto un corteo organizzato da un gruppo di sostenitori di un movimento politico, con alcuni partecipanti che hanno espresso il desiderio di difendere l’identità cristiana, cultura e tradizioni. Durante l’evento, un rappresentante del partito ha dichiarato che la strada segnata è chiara e che eventuali cambiamenti sono una scelta personale di altri. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini che condividono questa posizione.

“Siamo qui per manifestare per la nostra identità: un’identità cristiana fatta di popoli, di cultura, di tradizioni che vogliamo rivendicare con orgoglio”. A dirlo è Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, a margine della manifestazione “Senza paura – Padroni a casa nostra” organizzata a Milano dai Patrioti europei. “La piazza è composta da amministratori, sindaci, consiglieri comunali e parlamentari del partito. In quanto europarlamentare, rivendico i risultati ottenuti a Bruxelles sul pacchetto immigrazione. La Lega ha votato contro le decisioni contestate e in parte ha contribuito a modificarle”. Alla domanda sugli alleati che hanno preso le distanze dalla manifestazione, tra cui il generale Roberto Vannacci e Forza Italia, Ceccardi ha risposto: “Chi cambia strada sono affari suoi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, Ceccardi (Lega) a corteo Patrioti: “Nostra strada è ben delineata, chi la cambia sono affari suoi” Notizie correlate Leggi anche: Milano, Romeo (Lega) a corteo Patrioti: “Remigration è un’invenzione giornalistica” Milano in piazza, al via il corteo dei Patrioti europei, in testa un trattore e i sindaci della Lega | La direttaI Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Da Fucecchio e Valdelsa a Milano con la Lega; Muro27 choc: partito islamico chiede Tso per Salvini | Cisint (Lega): Provocazioni e minacce non ci. Remigrazione, la manifestazione di Milano e le tensioni FI-Lega – La direttaPresidio degli aderenti al comitato per la Remigrazione , sabato scorso a Milano (foto ... msn.com Ceccardi (Lega), 'solidarietà a Leggeri, difendere confini non è reato'L'indagine per presunti 'crimini contro l'umanità' aperta in Francia contro Fabrice Leggeri è un'inaccettabile strumentalizzazione della giustizia. Chi ha difeso con coraggio i confini esterni ... ansa.it Tensioni a Milano tra antagonisti e forze dell'ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla Lega, in piazza Duomo. In via Borgogna le forze dell'ordine stanno usando idranti contro i manifestanti, mentre gli an facebook Milano, ci siamo! Migliaia di cittadini in corteo e poi in piazza Duomo contro le eurofollie di Bruxelles, per fermare l'immigrazione clandestina, a difesa dei nostri valori e della nostra cultura. #SenzaPaura, in Europa PADRONI A CASA NOSTRA! x.com/i/broadca x.com