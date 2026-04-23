Calciomercato Juve LIVE | scambio Di Gregorio Alisson? Bernasconi piace sempre di più

Sul fronte del calciomercato della squadra si susseguono diverse voci e trattative in corso. Tra queste, si parla di uno scambio tra un portiere e un attaccante, mentre un difensore continua ad essere al centro di interesse da parte di altri club. La redazione segue costantemente gli sviluppi, aggiornando su incontri, trattative e eventuali accordi raggiunti in tempo reale.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: scambio Di Gregorio Alisson? Bernasconi piace sempre di più Notizie correlate Calciomercato Juve, Alisson tra i candidati per il dopo Di Gregorio: i dettagli della possibile operazioneRinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Inter, senti Stankovic: «Sono nato... Calciomercato Juve LIVE: proposto Zirkzee, rinnovo di Vlahovic sempre più vicinodi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Bologna, Juve felice di Holm: avanza l’ipotesi di un nuovo scambio con João Mario; Inter-Muharemovi?, c'è l'accordo sul contratto! Possibile scambio con il Sassuolo: i dettagli; Juve-Bologna, possibile scambio Di Gregorio-Holm?; David Juventus, il gol al Bologna non cambia la valutazione bianconera. Cosa filtra sul suo futuro. Scambio Juventus-Bologna, club al lavoro per chiudere l’affareJuventus e Bologna potrebbero chiudere uno scambio di mercato in vista dell'estate con i club al lavoro per l'operazione ... calciomercato.it Ora per ora Acquisti e Cessioni Squadre Video FotoSe Dusan Vlahovic sembra vicinissimo al rinnovo di contratto, la Juventus continua a lavorare per rivoluzione il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il rendimento di Jonathan David e ... sportmediaset.mediaset.it Calciomercato #Juve Chi resta e chi va x.com Calciomercato Juventus, scatto per la porta: Alisson è la prima scelta, c’è il sì - facebook.com facebook