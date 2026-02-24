Calciomercato Juve Alisson tra i candidati per il dopo Di Gregorio | i dettagli della possibile operazione

Alisson, portiere brasiliano, viene considerato come possibile sostituto di Di Gregorio nel reparto tra i pali della Juventus. Il nome dell’ex giocatore della Roma è balzato in cima alle preferenze del club, che sta valutando diverse opzioni per rinforzare la linea difensiva. La società ha già avviato contatti con gli agenti, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui possibili sviluppi di questa trattativa. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Alisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio. I dettagli della possibile trattativaAlisson, portiere del Liverpool, potrebbe lasciare il club a causa delle poche occasioni da titolare e diventare uno dei principali candidati per la porta della Juventus.

Vicario alla Juve, l’ex Empoli è candidato per il post Di Gregorio: i dettagli della possibile trattativa con il TottenhamVicario, portiere dell’Empoli, ha attirato l’interesse della Juventus dopo che il Tottenham lo ha messo in lista di partenza.

Juve, anche Alisson Becker finisce nella short list dei portieri osservati per giugnoLa Juventus sarebbe pronta a tornare con decisione sul mercato nella prossima estate per assicurarsi un portiere titolare. Un’indiscrezione che nasce dalle troppe incertezze mostrate nel corso della s ... it.blastingnews.com

La Juventus lavora al dopo Di Gregorio: idee Alison e VicarioCome rivelato dalla Gazzetta.it, la Juventus pensa ad un possibile sostituto di Di Gregorio che non ha convinto del tutto. Tra i nomi valutati ci sarebbe anche quello di Alison Becker. Il portiere del ... tuttojuve.com

