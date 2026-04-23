Calciomercato Inter | Viviano e Pagliuca bocciano Vicario

Nel calciomercato, la società ha deciso di non puntare su Yann Sommer come portiere titolare. La questione riguarda anche i candidati alla panchina e alla porta, con Viviano e Pagliuca che hanno espresso giudizi negativi su Vicario. Al momento, non sono stati annunciati altri nomi come possibili sostituti, e la situazione rimane in evoluzione. La squadra sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere.

Numero uno e numeri dodici. Chi saranno i nuovi portieri della Beneamata? La certezza è solo una, al momento: il titolare non sarà Yann Sommer. Tra qualche settimana il calciomercato dell’Inter saprà dirci qualcosa di più: dallo svizzero come secondo, all’arrivo di Vicario fino alla possibile permanenza di Josep Martinez. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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