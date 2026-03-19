Pagliuca conferma | Vicario è un’occasione di mercato l’Inter fa bene a puntarci

Il portiere del Tottenham, Vicario, rappresenta un’opportunità di mercato per l’Inter, secondo quanto affermato da Pagliuca. Nel corso di un’intervista, l’ex dirigente ha sottolineato che la società nerazzurra fa bene a considerare questa opzione, evidenziando anche le sfide tecniche del campionato inglese e confrontando Vicario con l’eredità di Zenga.

Inter News 24 Pagliuca analizza il possibile arrivo del portiere del Tottenham ai nerazzurri, valutando l’eredità di Zenga e le difficoltà tecniche del campionato inglese. L’ Inter, club Campione d’Italia in carica, prepara una rivoluzione tra i pali in vista della prossima estate e il nome in cima alla lista è quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore reattivo e moderno attualmente in forza al Tottenham. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Pagliuca — storico ex numero uno dei meneghini e vicecampione del mondo nel 1994 con l’Italia di Sacchi — analizza il profilo del portiere tra pregi, difetti e le inevitabili pressioni di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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