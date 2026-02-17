Calciomercato Inter LIVE | Incontro in programma per il rinnovo di Calhanoglu

L'Inter ha avviato una trattativa importante con Calhanoglu per il rinnovo, dopo che il giocatore ha espresso il desiderio di restare in nerazzurro. La causa è il suo contratto in scadenza nel 2024, che ha spinto la società a cercare un accordo prima della fine della stagione. I dirigenti hanno programmato un incontro per discutere i dettagli del nuovo contratto e tentare di chiudere l’intesa in tempi rapidi. Nel frattempo, sul fronte del mercato, si susseguono voci di possibili affari e trattative in corso, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.

Mercato Inter, in programma un incontro per il rinnovo di Calhanoglu: i dettagli e l'offerta nerazzurra Hakan Calhanoglu sarà al centro di un nuovo incontro tra l'Inter e i suoi agenti, dopo che la società ha deciso di offrire un rinnovo contrattuale. Calciomercato Inter, caso Calhanoglu? Sirene turche e rebus rinnovo, Marotta e Ausilio fanno muro Sul fronte del calciomercato dell'Inter, resta in primo piano la situazione di Hakan Calhanoglu, al centro di voci di un possibile trasferimento al Galatasaray.