Calciomercato Inter | Nico Paz il sogno scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu Fissato il prezzo per Bastoni ultimi aggiornamenti!

Sul fronte del calciomercato, l'Inter punta a rafforzare la rosa con diversi movimenti. Nico Paz resta un obiettivo principale, mentre sono stati definiti i dettagli per il rinnovo di Calhanoglu. Per quanto riguarda Bastoni, è stato stabilito il prezzo di vendita. La squadra, sotto la guida di Cristian Chivu e con il supporto della proprietà Oaktree, sta lavorando su più trattative contemporaneamente per pianificare le prossime mosse.

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