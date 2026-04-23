Calciomercato Inter | Hakan Calhanoglu e l’operazione rinnovo

L'interesse sulla trattativa di rinnovo di un centrocampista del club si intensifica, con le parti coinvolte che stanno portando avanti le discussioni. La questione riguarda un giocatore che ha già vestito la maglia della squadra in diverse stagioni, contribuendo alle competizioni nazionali e internazionali. La trattativa si svolge in un clima di riserbo, senza comunicati ufficiali o dettagli pubblici circa le tempistiche o le cifre dell’accordo.

C come campionato e Coppa Italia. Doppia C come Cristian Chivu, il fattore che – senza ombra di dubbio – più di ogni altro è risultato positivo in questa stagione, iniziata dallo psicodramma di un’annata buttata al vento (a livello di titoli non conquistati) e di uno spogliatoio somigliante a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Shock! Calhanoglu ha Dato la Parola!Scudetto e Colpo in Difesa!

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Temi più discussi: L'agente di Calhanoglu: Mai esistite trattative col Galatasaray, è felice all'Inter; Calhanoglu sarà ancora un punto fermo dell'Inter; Inter, Calhanoglu resta fino al 2027. E spunta l'ipotesi rinnovo; Inter-Calhanoglu avanti insieme: il turco rimarrà in nerazzurro.

Futuro Calhanoglu, decisione già presa. Cosa ha detto Chivu alla dirigenza. Oaktree e rinnovo…Il futuro di Hakan Calhanoglu sembrava già scritto: ritorno in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray. Invece la sceneggiatura potrebbe cambiare. Hakan è troppo importante per l'Inter e ... fcinter1908.it

Niente più Turchia: Chivu ha convinto Calhanoglu a restare con una promessaIn vista della prossima stagione, l’Inter ha preso una decisione definitiva su Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco non si muoverà e resterà in nerazzurro almeno fino alla scadenza naturale del ... passioneinter.com

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