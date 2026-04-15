L’attenzione sul calciomercato dell’Inter si concentra sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, attualmente in forza alla squadra nerazzurra, potrebbe partire già a fine stagione oppure rinnovare il contratto. La società sta valutando diverse opzioni, tra cui un possibile trasferimento a parametro zero o un prolungamento dell’accordo esistente. La decisione dipenderà dalle trattative in corso e dalle scelte del giocatore.

Subito Galatasaray, un ultimo anno in nerazzurro e poi via a parametro zero oppure rinnovo del contratto? Sono principalmente tre le vie di calciomercato che potrebbero profilare il futuro prossimo del centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Stipic “conferma” Hakan Calhanoglu

Calciomercato, Inter puoi fare a meno di Hakan Calhanoglu?A un certo punto dell’estate 2025 sembrava cosa certa: le faccende di calciomercato avrebbero diviso le strade dell’ Inter e di Hakan Calhanoglu.

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