Durante il match contro la Roma, il centrocampista ha tirato una conclusione dalla distanza che ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sua prestazione ha attirato l’attenzione anche sugli aspetti contrattuali, poiché l’Inter non ha escluso un possibile rinnovo di contratto. La gara si è conclusa con un risultato che ha riacceso le speranze di scudetto per la squadra, mentre il giocatore ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di fare la differenza in campo.

Contro la Roma, come si dice in gergo, ha tirato da casa sua. Qualcuno ipotizza che la sassata – che al minuto quarantasei della prima frazione di gioco del posticipo pasquale ha (forse) indirizzato in maniera inequivocabile lo scudetto 202526 – si poteva anche parare. Al centro di voci di Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter non esclude il rinnovo di Hakan Calhanoglu

Calciomercato, Inter puoi fare a meno di Hakan Calhanoglu?A un certo punto dell’estate 2025 sembrava cosa certa: le faccende di calciomercato avrebbero diviso le strade dell’ Inter e di Hakan Calhanoglu.

Calciomercato, le strade dell’Inter e di Hakan Calhanoglu si allontannoNome caldo dell’ultimo calciomercato (in uscita) estivo dell’Inter, si torna del futuro di Hakan Calhanoglu.

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Calhanoglu-Inter, la Repubblica sgancia la bomba: può succedere molto prestoArriva la bomba sul futuro di Hakan Calhanoglu, può cambiare la sua posizione all'Inter: attenzione alla novità ... spaziointer.it

Cambia il destino di Hakan Calhanoglu Tutti i dettagli - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/il-gol-alla-roma-cambia-il-destino-di-calhanoglu-ora-e-il-turco-a-spingere-per-il-rinnovo-2221038 - facebook.com facebook

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