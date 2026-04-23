Calcio e sfruttamento | indagine su 70 nomi tra i grandi club

La procura di Milano sta conducendo un'indagine che coinvolge 70 persone tra calciatori e sportivi, sospettate di favoreggiamento della prostituzione. L'inchiesta si concentra su rapporti tra alcuni atleti e soggetti coinvolti nel settore dell'accompagnamento e dello sfruttamento della prostituzione. Finora, sono stati effettuati alcuni accertamenti e perquisizioni, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte né sulle eventuali decisioni prese finora.

? Cosa sapere Procura di Milano indaga 70 nomi tra calciatori e sportivi per favoreggiamento della prostituzione.. Il gruppo MA.DE gestiva flussi finanziari per 1,2 milioni di euro tra Milano e Lituania.. La Procura di Milano ha aperto un’indagine per favoreggiamento della prostituzione e riciclaggio che coinvolge circa 70 nomi legati al calcio professionistico, tra cui profili riconducibili a club come Inter, Milan, Juventus, Napoli, Fiorentina, Lazio, Bologna, Atalanta, Torino, Monza, Sassuolo, Verona, Udinese, Genoa, Cagliari e la squadra di Bologna. Il cuore del sistema investigativo punta alla gestione di una rete di sfruttamento economico gestita dal gruppo MA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio e sfruttamento: indagine su 70 nomi tra i grandi club Notizie correlate C’è un’indagine per sfruttamento su un’altra grande azienda della logisticaLa procura di Milano ha ordinato un sequestro preventivo di oltre 24 milioni di euro alla filiale italiana di CEVA Logistics, grande e importante... L’indagine su una società di eventi accusata di sfruttamento della prostituzione a Milano Lunedì la Guardia di Finanza ha messo agli arresti domiciliari quattro persone indagate dalla procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caso escort di lusso: 70 i calciatori alle serate milanesi, anche di Milan, Inter e Juve; Inchiesta escort Milano, una settantina i calciatori alle serate. Nessuno di loro indagato; Caso escort: almeno 70 calciatori anche di Inter, Milan e Juventus coinvolti nelle serate milanesi; Caso escort, i numeri e le squadre coinvolte: 70 calciatori, anche di Milan, Inter e Juve. Corriere dello Sport: Milano, indagine nel calcio. Una lunga lista di nomi imbarazza l’intero movimentoCome riportato dal Corriere dello Sport, l’inchiesta della Procura di Milano si sviluppa su più fronti, tra verifiche finanziarie, analisi dei dispositivi e audizioni delle testimoni. Un’indagine arti ... ilovepalermocalcio.com Scandalo a Milano, escort e locali esclusivi: sotto indagine anche volti della Serie AUna nuova inchiesta scuote il mondo della movida milanese e lambisce anche il calcio professionistico. La Procura di Milano ha acceso i riflettori su una società finita al centro di un’indagine per fa ... ilovepalermocalcio.com VIDEO - Calcio e umile silenzio: #Chivu impartisce lezioni. A #Fabregas, ma anche a... x.com Il Capoluogo D'Abruzzo. Queen · We Are The Champions (Remastered 2011). Finisce ai calci di rigore la finale regionale under 19 allo stadio Pallozzi di Sulmona. A trionfare il Celano calcio che ha battuto la Renato Curi Angolana 5-3 - facebook.com facebook